У Бельгії на півтора місяці вводять жорсткий карантин

Бельгія вводить суворі заходи ізоляції в зв'язку з ростом числа випадків коронавірусної інфекції, госпіталізацій і смертей.
Про це заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо, повідомляє The Brussels Times.
"Ми повертаємося до суворої ізоляції, яка переслідує тільки одну мету: гарантувати, що наша система охорони здоров'я не впаде", - сказав Де Кроо.
Заходи вступлять в силу в неділю ввечері і будуть діяти до 13 грудня. Вони можуть бути переглянуті 1 грудня.
Приймати відвідувачів будинку більше не можна, за винятком одного "дотику для обіймів". Людям, що живуть на самоті, дозволяється контакт з двома людьми.
На відкритому повітрі збори можуть проводитися максимум з чотирма людьми, при дотриманні соціальної дистанції і в індивідуальних масках.
Велика частина магазинів будуть закриті. Доставка продуктів дозволена.
Немедичні професії, що вимагають тісного контакту, такі як перукарі і косметологи, будуть закриті.
У сфері освіти осінні канікули будуть продовжені: школи будуть закриті до 15 листопада.
Дистанційна робота стане обов'язковою. Якщо це неможливо, обов'язкові маски для обличчя і соціальна дистанція.
Бари і ресторани в готелях також закриються. Готелі можуть залишатися відкритими, але їжа повинна подаватися в номер.
На похорон допускаються максимум 15 чоловік. Парки відпочинку повинні закритися з 3 листопада, але ресторани і басейни вже закрилися.
Вже діючі заходи комендантської години залишаються в силі.
В Бельгії наразі щоденно фіксується в середньому 20 тис. нових випадків зараження на коронавірус.