У Бельгії на півтора місяці вводять жорсткий карантин

Заходи вступлять в силу в неділю ввечері і будуть діяти до 13 грудня.

Бельгія вводить суворі заходи ізоляції в зв'язку з ростом числа випадків коронавірусної інфекції, госпіталізацій і смертей.

Про це заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо, повідомляє The Brussels Times.

"Ми повертаємося до суворої ізоляції, яка переслідує тільки одну мету: гарантувати, що наша система охорони здоров'я не впаде", - сказав Де Кроо.

Заходи вступлять в силу в неділю ввечері і будуть діяти до 13 грудня. Вони можуть бути переглянуті 1 грудня.

Приймати відвідувачів будинку більше не можна, за винятком одного "дотику для обіймів". Людям, що живуть на самоті, дозволяється контакт з двома людьми.

На відкритому повітрі збори можуть проводитися максимум з чотирма людьми, при дотриманні соціальної дистанції і в індивідуальних масках.

Велика частина магазинів будуть закриті. Доставка продуктів дозволена.

Немедичні професії, що вимагають тісного контакту, такі як перукарі і косметологи, будуть закриті.

У сфері освіти осінні канікули будуть продовжені: школи будуть закриті до 15 листопада.

Дистанційна робота стане обов'язковою. Якщо це неможливо, обов'язкові маски для обличчя і соціальна дистанція.

Бари і ресторани в готелях також закриються. Готелі можуть залишатися відкритими, але їжа повинна подаватися в номер.

На похорон допускаються максимум 15 чоловік. Парки відпочинку повинні закритися з 3 листопада, але ресторани і басейни вже закрилися.

Вже діючі заходи комендантської години залишаються в силі.

В Бельгії наразі щоденно фіксується в середньому 20 тис. нових випадків зараження на коронавірус.