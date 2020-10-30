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У ВООЗ назвали передумову оголошення загальнонаціонального карантину

В організації вважають, що рішучі дії проти епідемії не обов'язково повинні означати жорсткий карантин.

У ВООЗ назвали передумову оголошення загальнонаціонального карантину
Фото: EPA/UPG

Карантин в масштабах всієї країни, що оголошується через коронавірус COVID-19, слід вважати винятковим кроком.

Про це заявив в четвер глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми розглядаємо загальнонаціональні карантини як крайній захід, тому що вони нехтують існуючими можливостями задіяти кожного в базових і ефективні заходах (проти коронавірусу - ред.)", - сказав Клюге.

Він пояснив, що загальний режим ізоляції хоча допоможе припинити поширення COVID-19 і розвантажити систему охорони здоров'я, буде супроводжуватися збитком для економіки, зростанням домашнього насильства і психічними проблемами у населення. Клюге підкреслив, що рішучі дії проти епідемії не обов'язково повинні означати жорсткий карантин.

Він також зазначив, що європейський регіон тепер переживає найпотужніше з початку епідемії поширення COVID-19.

"Європа - знову в епіцентрі епідемії", - додав Клюге.

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