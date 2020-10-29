Депутат Європарламенту оголосив голодування на знак протесту щодо бюджетної угоди ЄС

"Моя мета - не померти, а уникнути мільйонів смертей", - заявив П'єр Ларрутуру.

Депутат Європарламенту П'єр Ларрутуру оголосив голодування на знак протесту проти бюджетної угоди ЄС.

Про це повідомляє Politico.

"Моя мета - не померти, а уникнути мільйонів смертей… Якщо немає фінансування, немає і угоди", - заявив Ларрутуру.

Французький депутат вимагає від ЄС введення податку на фінансові ринки і протестує проти бюджетних планів, які скорочують фінансування програм в галузі охорони здоров'я, досліджень і зміни клімату.

У липні європейські лідери погодили семирічний бюджет ЄС обсягом 1,82 трильйона євро і пакет заходів з відновлення економіки після пандемії. Але Європейський парламент незадоволений декількома аспектами документа.

Зокрема, депутати не задоволені відсутністю надійного механізму для покарання за порушення верховенства права національними столицями і скороченнями деяких програм. Також Європарламент хоче ввести податок на фінансові транзакції.

Ларрутуру вважає, що податок, який, на думку його прихильників, забезпечить більш справедливий внесок фінансового сектора в податкові надходження, принесе 50 мільярдів євро на рік.Він також звинуватив Раду ЄС і Францію в тому, що вони заблокували пропозицію, яка вже багато років обговорюється.

Нагадаємо, у лютому Європарламент відхилив проєкт бюджету ЄС на 2021-2027. Депутати заявили, що пакет недостатній для фінансування зобов'язань, про які комісія доповідала парламенту.

Глава Європейської ради Шарль Мішель своєю пояснив, що європейським лідерам "необхідно більше часу". Складнощі з досягненням домовленостей були пов'язані з тим, що Великобританія, яка посідала друге місце після Німеччини за розмірами внесків до ЄС, вийшла з Євросоюзу. В результаті "Брекзиту" бюджет Європейського Союзу недоотримає 75 млрд євро.У липні лідери ЄС узгодили проєкт документу.