Франція оголосила максимальний рівень терористичної загрози

У Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози через сьогоднішній теракт в Ніцці.

Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса.

За його словами, на 30 жовтня президент Франції Еммануель Макрон скликає Раду національної оборони.

Кастекс зазначив, що найвищий рівень терористичної загрози поширюється на всю територію держави. У Франції він застосовується у разі неминучої загрози терористичного акту або відразу після того, як теракт був скоєний.

Нагадаємо, сьогодні у Франції сталося одразу два напади. Спочатку в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Загинули троє людей, ще декілька отримали поранення. Мер Ніцци Крістіан Естрозі повідомив, що нападника затримали. Він сказав, що все вказує на "терористичну атаку в серці базиліки Нотр-Дам". Міністр внутрішніх справ закликав людей триматися подалі від центру міста. Він зазначив, що скликає кризову нараду.

За даними ЗМІ, мер Ніцци також заявив, що під час затримання правоохоронцями чоловік кілька разів повторив "Аллах Акбар".

Згодом в Авіньйоні поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на перехожих, за іншими даними - на поліцейський патруль.