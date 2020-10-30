Число заражень COVID-19 у світі перевищило 45 млн, одужали 33 млн

Бельгія опинилася на 20-му місці з рекордними майже 24 тис. хворих за добу.

У світі зареєстрували вже 45 360 582 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometer.

За його статистикою, кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла до 1 186 609, одужали 33 003 694 людей.

До країн з 5 млн і більше підтвердженими випадками заражень коронавірусом входять США, Індія і Бразилія.

Понад мільйон випадків COVID-19 зафіксовано в Росії, Франції, Іспанії, Аргентині та Колумбії.

Україна випередила Філіппіни, хоча залишалася на 21 місці за кількістю інфікувань ковідом у світі. На 20-му місці опинилася Бельгія, де за добу зафіксували 23 921 нових випадків ковіду.

Нагадаємо, 20 жовтня Україна обігнала Ізраїль за кількістю інфікованих коронавірусом з початку пандемії і вийшла на 24 місце у світі.

23 жовтня Україна за цим показником обійшла Пакистан, опинившись на 23 місці.

26 жовтня за кількістю осіб, у яких виявили коронавірус, Україна вийшла на 22 місце у світі, обійшовши Саудівську Аравію.

29 жовтня Україна обійшла Туреччину за кількістю хворих на коронавірус і вийшла на 21 місце у світі.