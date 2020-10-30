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Лукашенко: "президент ніколи не втікав і втікати не збирається"

"Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося", - сказав Лукашенко.

Лукашенко: "президент ніколи не втікав і втікати не збирається"
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко заявив, що не збирається втікати та попередив, що протестувальники переступили за "червоні лінії", тож владі відступати нікуди.

Про це повідомляє "БЕЛТА".

"Якщо хтось торкнеться до військовослужбовця (я вже зауваження робив генералам), він повинен піти звідти як мінімум без рук. Я говорю це публічно, щоб всі розуміли нашу подальшу рішучість. Далі - все. Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося. Хто готовий, будемо діяти", - сказав Лукашенко.

Він також додав, що не збирається втікати з країни.

"Президент ніколи не втікав і втікати не збирається. Я прожив достатньо в цьому житті", - зазначив Лукашенко.

За його словами, Білорусь переживала і складніші часи.

"Слухайте, у нас було і складніше, у нас палили на вулицях автомобілі, анархісти і покидьки з усього світу приїжджали в середині 90-х, ці кадри є. Штурмом намагалися взяти Будинок уряду, розбивали намети на Жовтневій площі. Досі пам'ятаю, як це було. Ми це все пережили", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко черговий раз закликав відрахувати з вишів і відправити в армію студентів, які беруть участь в акціях протесту.

13 жовтня одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександрові Лукашенку. Вона дала йому 13 днів на складання повноважень і мирну передачу влади, в інакшому разі Тихановська анонсувала загальнонаціональні страйки. Термін ультиматуму збіг 25 жовтня.

Протести в Білорусі тривають вже понад два місяці. За цей час тисячі людей були затримані і побиті силовиками, щонайменше п'ять протестувальників загинули, десятки пропали безвісти.

Ще наприкінці серпня Лукашенко говорив про готовність до діалогу, але заявляв, що "з вулицею за стіл переговорів не сяде". Тоді він пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, призовом до армії.

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