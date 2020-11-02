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У Словаччині понад 3,6 млн осіб протестували на коронавірус за два дні

Більше одного відсотка протестованих отримали позитивні результати тесту.

У Словаччині понад 3,6 млн осіб протестували на коронавірус за два дні
Фото: EPA/UPG

Понад 3,6 мільйона мешканців Словаччини взяли учать у національній програмі тестування на коронавірус протягом вихідних.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ігор Матович у понеділок, 2 листопада, передає DW.

За його словами, 1,06 відсотка або 38,359 тестів мали позитивний результат.

У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримає негативний результат, зможе вільно пересуватися країною.

Як повідомляли, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян у віці від 10 до 65 років. Другий етап тестування запланований на 7-8 листопада.

Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник становить 1512,3.

Загалом, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), у Словаччині коронавірусом інфікувались 61,8 тисячі осіб, від хвороби COVID-19 померли 219 людей.

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