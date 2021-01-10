Київ потрапив до 20 найкращих міст світу для дистанційної роботи

Київ посів 20-ту позицію у світовому рейтингу найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.

Про це повідомляє Big 7 Travel.

Як пише видання, Київ є ідеальним для віддалених працівників, які бажають дослідити унікальну українську культуру протягом тривалого періоду перебування.

Також столиця України має чудові зв'язки з рештою Європи, що робить її практичним варіантом для тих, хто хоче насолодитися бюджетними подорожами.

До рейтингу потрапило 50 міст. На першій позиції - столиця Естонії Таллінн. Також до п'ятірки кращих увійшли Тбілісі (Грузія), Белград (Сербія), провінція Балі (Індонезія) та Чіангмай (Таїланд).

Оцінювали міста за такими критеріями: доступність інтернету, наявність коворкінгів, інфраструктура, рівень безпеки, вартість житла та їжі.

Нагадаємо, на початку грудня 2020-го Київ потрапив у десятку міст з найбруднішим повітрям. Індекс забрудненості становить 149 при нормі 50.