На Дніпропетровщині внаслідок вибуху ручної гранати постраждали двоє хлопчиків

Дітей госпіталізовано з травми рук, живота та обличчя.

У м. Кам’янське Дніпропетровської області під час гри у хлопців в руках вибухнув запал від ручної гранати.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

“Подія сталася 9 січня близько 19-ї у приватному будинку в смт Карнаухівка Південного району м. Кам’янське”, – повідомили у поліції.

У результаті вибуху 14-річний та 6-річний хлопець отримали травми рук, живота та обличчя. Наразі їх обох доставили до обласної дитячої лікарні.

Встановлено, що вибух стався за місцем мешкання родини 6-річної дитини, де перебував у гостях підліток.

За цим фактом слідчі Південного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

У рамках розслідування будуть встановлені обставини злочину та походження боєприпасу.

Нагадаємо, торік у листопаді граната РГД-5 вибухнула в руках у 17-річного хлопця в Саратському районі на Одещині. Потерпілому довелося частково ампутувати кінцівку.