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Окупанти три рази порушували режим припинення вогню на Донбасі

Збройні формування РФ стріляли біля Водяного та Луганського.

Окупанти три рази порушували режим припинення вогню на Донбасі
Фото: glavcom.ua

Протягом минулої доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.

Також, російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед наших воїнів бойових втрат немає.

Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 8 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Серед наших воїнів бойових втрат не було.

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