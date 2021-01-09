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У дворі приватного будинку у Миколаєві вибухнула граната: загинула людина

Основні версії загибелі потерпілого - це самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами. 

У дворі приватного будинку у Миколаєві вибухнула граната: загинула людина
Фото: пресслужба Нацполіції Миколаївської області

У Миколаєві у дворі приватного домоволодіння вибухнула граната. Загинув 51-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба національної поліції Миколаївської області.

"Повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння в Заводському районі надійшло до поліції сьогодні, 9 січня, близько 13:10. Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП, обстеживши територію, виявили мертвим жителя будинку. За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула граната РГД-5", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що основні версії загибелі потерпілого - це самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами. 

Наразі правоохоронці збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них. 

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", як того вимагає процедура у подібних випадках, та ч. 1 ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років", - зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині вибухнув магістральний газопровід. Попередньо жертв та постраждалих немає.У ДСНС повідомили, що о 15:53 сталася розгерметизація газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород” з послідуючим факельним горінням.

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