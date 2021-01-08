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Окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі

Серед українських військових бойових втрат немає.

Окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі
Фото: hyser.com.ua

Станом на 17:00 8 січня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Серед українських військових бойових втрат немає.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Так, біля Водяного, що на Приазов'ї, російські війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі 120-ти мм мінометів, протитанкових та автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також - великокаліберних кулеметів. А поблизу Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї, йдеться у повідомленні.

У відповідь на обстріли противника українські військові дали адекватну відповідь, зазначили у штабі ООС. 

Разом з тим неподалік Південного російські війська двічі відкривали провокативний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку робочої бригади, яка здійснювала ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону “Горлівка–Торецьк”. Через це роботи були припинені. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом доби 6 січня на Донбасі зафіксовано три порушення режиму тиші з боку окупантів.

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