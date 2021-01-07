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На Донбасі п'ять міст на лінії зіткнення з 4 січня лишаються без водопостачання

Аварійники чекають гарантій тиші від бойовиків. 

На Донбасі п'ять міст на лінії зіткнення з 4 січня лишаються без водопостачання
Фото: ULSA

З 4 січня п'ять міст на лінії зіткнення у Донецькій області залишаються без водопостачання через прорив на водогоні "Горлівка-Торецьк".

Мова йде про 38 000 мешканців Торецька, Залізного, Північного, Південного та часткого Щербинівкі. На водогоні було виявлено один прорив діаметром 900 мм, повідомили у пресслужбі ДСНС. Причина прориву не називається.

"Для забезпечення роботи котелень створено запас води. Після надання гарантій безпеки бригадами КП "Компанія "Вода Донбасу" буде продовжено обстеження водогону на наявність поривів та проведення ремонтних робіт", - зазначили рятувальники.

За 6 січня підрозділами ДСНС здійснено підвіз 77,2 т води, з них 51,4 т питної та 25,8 т технічної (всього з початку робіт підвезено 89,4 т води, з них 58,9 т питної та 30,5 т технічної). Від ДСНС залучалося 14 чол. о/с та 4 од. техніки.

Нагадаємо, що у грудні у місті Красногорівка Донецької області близько 7 тисяч осіб залишилися без водопостачання. Аварія сталася на трубопроводі в розподільчому колодязі завглибшки 2 м і завширшки 5 м. 

У жовтні на Донеччині без води опинилися п'ять міст: м. Костянтинівка (частково), м. Дружківка (частково), с. Петрівка, смт Щербинівка (частково) та смт Новгородське Торецької міської ради.

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