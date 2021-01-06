Протягом доби на Донбасі зафіксовано три порушення режиму тиші з боку окупантів

Протягом доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі поблизу двох населених пунктів зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднани сил.

Вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберного кулемета.

В обідню пору, ворожу вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено поблизу Опитного. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Серед українських військових бойових втрат немає.

Нагадаємо, у новорічну ніч окупанти шість разів порушували режим тиші на Донбасі.