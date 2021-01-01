У новорічну ніч окупанти шість разів порушували режим тиші на Донбасі

Від початку доби 1 січня незаконні збройні формування на сході України шість разів порушували домовленості про припинення вогню.

Тричі збройні формування Росії стріляли у бік українських позицій неподалік Авдіївки. Вони застосовували міномети 82-го калібру, гранатомети і стрілецьку зброю. Про це повідомили на сторінці Штабу ООС у Facebook.

"На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї", – додали в Штабі.

На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За минулу добу ворожі формування чотири рази відкривали вогонь. Вони стріляли біля Старогнатівки, Широкиного, в районі Водяного. Серед українських військових втрат немає.

Нагадаємо, що протягом 30 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.