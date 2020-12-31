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У Києві у протестувальників біля КМДА загорівся балон з газом

Вогонь загасили за допомогою вогнегасника, про постраждалих не повідомляється.

У Києві у протестувальників біля КМДА загорівся балон з газом
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Києві біля будівлі Київської міської держадміністрації у протестувальників загорівся балон з газом.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

На відео, знятому очевидцями, видно, що балон спалахнув просто на тротуарі.

Зазначається, що вибуху вдалося уникнути. Вогонь загасили за допомогою вогнегасника.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві відбулося засвічення головної ялинки країни на Софійській площі. Під час церемонії було запалено піротехнічні вогні, внаслідок чого загорілася гірлянда.

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