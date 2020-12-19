УКиєві ввечері 19 грудня відбулося засвічення головної ялинки країни на Софійській площі. Святкове дійство транслювали онлайн.

Через карантинні заходи офіційне засвічення головної ялинки відбулося без традиційного параду та концерту.

Головна ялинка країни розташована на Софійській площі, поблизу ялинки облаштовані фотозони. Також на Софійській площі працюють дитячі атракціони та крамнички зі смаколиками й гарячими напоями.

Цього року для уникнення скупчення людей новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Головна ялинка Києва розташована біля Арки дружби народів, а центральна ялинка Подолу - на Контрактовій площі.

Головна ялинка цього року - штучна, заввишки понад 30 метрів, повідомляють у КДМА. Її підсвічують 10 кілометрів гірлянд та прикрашають 1 500 іграшок.

Оновлення. Під час проведення церемонії відкриття новорічної ялинки на Софіївській площі було запалено піротехнічні вогні, внаслідок чого відбулося загорання гірлянди на ялинці, інформує пресцентр ДСНС.

"Обслуговуючим персоналом загорання ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника. Підрозділи ДСНС не залучались. Постраждалих внаслідок даної події немає", - сказано в повідомленні.

Коли запалювали ялинку на Софійській площі, сталася пожежа. Загорілася конструкція з піротехнікою біля ялинки pic.twitter.com/pUcQf4fvYo — The Village Україна (@thevillageua) December 19, 2020

Вкриті попелом люди тікають з-під піротехнічної конструкції, яка загорілася pic.twitter.com/apy1U04MhJ — The Village Україна (@thevillageua) December 19, 2020

Нагадаємо, тиждень тому в Києві встановили головну новорічну ялинку країни. Прикрашена вона була тематично, як розповіли організатори, у стилі - "Казковий ліс". Ялинку прикрасили фігурками лісових звірят та рослин, а на верхівку наділи казковий капелюх.

Замінити верхівку організатори вирішили після того, як прикрасу розкритикували в соцмережах. У Мережі капелюх висміювали не лише користувачі, а й представники різних конфесій, називаючи верхівку "відмацькою". Після цього її й вирішили зняти. Обійшовся капелюх у 70 тисяч гривень.

Сьогодні в Україні набули чинності додаткові обмежувальні заходи через коронавірус. Зокрема, нові заборони стосуються проведення масових заходів, сфери розваг і роботи закладів громадського харчування.