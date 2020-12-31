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Окупанти на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню

Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Окупанти на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Про це інформує пресцентр ООС.

Поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, а неподалік Старогнатівки - з великокаліберного кулемета.

"Ввечері противник активізувався і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, з метою виявлення чергових вогневих засобів російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Попасної", - сказано в повідомленні.

На решті ділянок відповідальності наших підрозділів спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

"На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили у штабі ООС.

Як повідомляли, 29 грудня окупанти сім разів відкривали вогонь на Донбасі, українські військові не постраждали.

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