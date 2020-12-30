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У Києві вандали пошкодили пам'ятник воїнам АТО

У Мінветеранів закликають знайти та покарати злочинців.

Пам'ятник воїнам АТО/ООС
Фото: mva.gov.ua
Пам'ятник воїнам АТО/ООС
У Києві цієї ночі невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО/ООС у Шевченківському районі поблизу станції метрополітену “Берестейська”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

"Мінветеранів засуджує злочинні дії щодо символів боротьби українців за незалежність та територіальну цілісність України, свої громадянські права та європейське майбутнє. Кожний випадок наруги над місцями пам’яті має бути розслідуваний та покараний за законом", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що з 2019 року встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятників, ветеранів АТО/ООС, учасників Революції Гідності та борців за незалежність України у ХХ столітті.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 серпня вандали намагались пошкодити скульптуру "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору.

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