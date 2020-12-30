Мовний омбудсман пропонує оголосити 2021-й роком української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що 2021 рік держава має оголосити роком української мови.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що в глобальному вимірі, держава повинна оголосити 2021-й роком української мови і якомога швидше затвердити державну програму (сприяння освоєнню державної мови, - ред.). Тому що це не стільки питання освіти або науки, це - питання національної безпеки гуманітарного рівня, державна мовна політика, інтелектуальна капіталізація суспільства ", - сказав Кремінь.

Омбудсман наголосив, що державна мовна політика повинна зміцнюватися, а також бути фундаментальною, відкритою та багатофункціональною.

На питання, як зробити українську мову популярною та цікавою для молоді, Кремінь відповів, що для мови потрібно створити кращі умови.

"Це означає, що має неухильно виконуватися освітнє законодавство, яким визначено особливості щодо мови освітнього та виховного процесів. Зрештою, настав час збільшити державну підтримку культури, стати на захист української літератури, уберегти творчі спілки. Повинен бути жорсткий контроль за мовними квотами на радіо та телебаченні. І останнє, на що дуже реагує українська молодь, так це українофобія окремих чиновників як на мовному, так і світоглядному рівнях", - зауважив Кремінь.

Він додав, що недалекоглядність окремих політиків - "ознака відсутності елементарних знань, державних поглядів та культури".

Нагадаємо, більшість українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною і офіційною, при цьому російська мова може використовуватися вільно в побуті.

У липні Верховна Рада не розглянула законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського про продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року. Перед цим під парламентом два дні поспіль мітингували люди, закликаючи не ухвалювати проєкт закону.