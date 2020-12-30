Топ-10. Найкращі тексти року за версією редакції

Підбиваємо підсумки і згадуємо найцікавіші тексти року. Редакція LB.ua вибрала 10 матеріалів, які вважає найкращими, але в результаті їх виявилося 11.

1. Віра, Надія, Любов. Але Любов із них більша. Текст Соні Кошкіної.

Фото: Макс Требухов

"Я задумала цей текст для того, аби показати: поруч з нами є чимало священників, які істинно служать Богу і людям. Це рядові пастирі, часто непублічні. Кожного дня вони працюють на парафіях, допомагаючи тим, хто цього потребує: старим, хворим, дітям, молоді, людям середнього віку, - пише Соня Кошкіна. - Їм дуже добре відома різниця між справжньою вірою і формальними ритуалами. Вони займаються наукою, їздять в археологічні експедиції, евакують людей із зони бойових дій, присвячують себе творчості, волонтерству, вчать студентів, читають публічні лекції. Усі вони абсолютно різні - в них різні конфесії, географія (від Вінниці до Лос-Анджелеса), навіть мови (від церковнослов'янської до польської)".

Кожного священника авторка попросила дати напутнє слово, мініпроповідь, яка могла б дістатися сердець не тільки тих, хто вірує, але й абсолютних агностиків: "Адже базові християнські цінності однакові для всіх. І як казав апостол Павло: «Залишаються з нами три сії: Віра, Надія, Любов. Але Любов з них більша».

2. «Крим має бути українським, але без кровопролиття». Як Україна зберегла півострів 25 років тому

Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент Російської Федерації Олександр Руцькой разом з парламентською делегацією приземлився в севастопольському аеропорту «Бельбек» 2 квітня 1992 року. Ступивши на кримську землю, він заявив, що «Чорноморський флот, як і Крим, був, є і буде російським». Що було далі - читайте у тексті Діани Буцко.

3. Слідство не горить: що відбувається з розслідуванням пожежі в одеській психіатричній лікарні.

Фото: Макс Требухов

Текст Анастасії Іванців про розслідування причин пожежі, в якій загинуло шість пацієнтів і медсестра, що виносила людей з вогню. Спойлер: ніхто не покараний, винні не знайдені.

4. Лія Достлєва: «В українців дуже коротка суспільна пам’ять – як в акваріумної рибки»

Фото: BBC Лія Достлєва

LB.ua поговорив із мисткинею та культурною антропологинею Лією Достлєвою про травматичні досвіди, дискримінацію людей у вразливих станах, а також про крихкість і нетривкість української національної пам’яті.

5. Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування. Текст Вікторії Герасимчук.

Фото: facebook/Управління охорони здоров'я Львівської міської ради

У цьому тексті ми намагаємося дати відповідь на головне питання життя та смерті корупції в Україні: чому вона живе і не вмирає, що б не відбувалося?



6. Сурков пішов? Козак - куратор "українського питання". Донбас пхають Києву

Фото: openspace.ru

Текст редактора відділу "Світ" Олександра Демченка про зміну курсу Росії на українському напрямку.

7. Прощавай, 747. Автор Андрій Водяний

Фото: twitter.com/scottiebateman

Найбільш упізнаваний пасажирський лайнер у світі Boeing 747 – «джамбо джет» – став жертвою пандемії.

8. Носороги і герої. До річниці Майдану.

Фото: Ольга Якимович

Пам’ять про Майдан поволі стирається з масової свідомості. Соціальний психолог Олег Покальчук написав блискучий текст, який пояснює, що відбувається з нами.

9. "Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж Оксани Расулової з Нових Санжар.

Фото: Ігор Лептуга

"Нам соромно, звісно. Але у ЗМІ просто смакують весь цей бруд і показують нас дикунами. Ми і на АТО збирали, і школа в нас хороша – а про це всі забули. Тепер Нові Санжари здаються бидлом".

10. Рік Хржановського в Меморіалі Бабиного Яру. Хроніки. Автори Дарія Бадьйор та Іван Козленко.

Фото: babynyar.org

Стаття, яка підсумувала серію текстів про нове керівництво Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр" та його рішення. LB.ua був одним з ініціаторів публічної дискусії довкола моделі меморіалізації жертв розстрілів у Бабиному Яру, яку пропонує російський режисер Ілля Хржановський, художній керівник Меморіального Центру.

11. Війна на карантині. Текст Сергія Жадана

Фото: LB.ua

"В інформаційному полі війна перетворилася на загальну й доволі абстрактну проблему, на зразок корупції: про неї обов’язково згадують і політики з минулого, і політики сьогодення, і ті, хто лише шукає, на чому краще будувати свою політичну кар’єру. Війна лишилася питанням, на яке ні в кого наразі немає відповіді, - пише Сергій Жадан. - Передусім, безперечно, в чинної влади, яка далі вперто й наполегливо робить вигляд, ніби має варіанти вирішення цієї проблеми, нічого насправді не демонструючи, крім готовності до поступок та відступу".