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Українська "Вікіпедія" назвала найпопулярніші статті року

У топ-25 увійшло три статті про пандемію та коронавірус.

Українська "Вікіпедія" назвала найпопулярніші статті року

Громадська організація "Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу "Вікіпедії" у 2020 році.

Про це повідомляє MediaSapiens.

Лідерами списку стали статті "Україна" з понад 850 тисяч переглядів та "Шевченко Тарас Григорович" з понад 680 тисяч переглядів.

Також у топ-25 увійшло три статті про пандемію та коронавірус. Наприклад, статтю "Коронавірусна хвороба 2019 в Україні" переглянули майже 440 тисяч разів за рік.

У 2020 році перелік 25-ти найпопулярніших статей такий:   

  1.     Україна
  2.     Шевченко Тарас Григорович
  3.     YouTube
  4.     Київ
  5.     Коронавірусна хвороба 2019 в Україні
  6.     Леся Українка
  7.     Друга світова війна
  8.     Франко Іван Якович
  9.     Пандемія коронавірусної хвороби 2019
  10.     Facebook
  11.     Сполучені Штати Америки
  12.     Перша світова війна
  13.     Вірус
  14.     Google
  15.     Список українських жіночих імен
  16.     Білки
  17.     Київська Русь
  18.     Населення України
  19.     Список українських чоловічих імен
  20.     Галицько-Волинське князівство
  21.     Велика Британія
  22.     Німеччина
  23.     Львів
  24.     Богдан Хмельницький
  25.     Європейський Союз

"Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру. Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були „Білки“, „Гриби“ та „Займенник“ - теми, що вивчаються в межах шкільної програми. Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті „Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb“. Очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті „Війна на сході України“ та „Збройні сили України“ читали менше - вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50", прокоментував  адміністратор українського розділу Вікіпедії Микола Козленко.

Найпопулярнішою сучасною особою стала Ліна Костенко - статтю про неї переглянули майже 225 тисяч разів. Також серед сучасників  цікавилися українськими політиками. Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Гео Лерос, Андрій Пальчевський та Денис Шмигаль увійшли до топ-10 найпопулярніших статей про сучасників. Серед сучасників-іноземців найпопулярнішими стали королева Єлизавета II та Ілон Маск.

10 найпопулярніших сучасників в українській Вікіпедії:

  1.     Костенко Ліна Василівна (224,202 перегляди)
  2.     Зеленський Володимир Олександрович (220,276)
  3.     Єлизавета II (207,276)
  4.     Ілон Маск (190,327)
  5.     Порошенко Петро Олексійович (177,101)
  6.     Тіна Кароль (170,283)
  7.     Лерос Гео Багратович (166,009)
  8.     Мішина Ксенія Олександрівна (163,982)
  9.     Пальчевський Андрій Іванович (161690)
  10.     Шмигаль Денис Анатолійович (154,556)

Нагадаємо, у квітні минулого року Міністерство закордонних справ  запутило кампанію наповнення Вікіпедії інформацією про Україну.

У 2017 році у "Вікіпедії" було написано 750-тисячну статтю українською мовою.

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