Поліція викрила шахрая, який продавав наноплівки на номери авто для обману камер спостереження

Покупців вводили в оману, оскільки заявлених властивостей такі плівки не мали. На таких продажах фігурант встиг заробити понад мільйон гривень.

Кіберполіція заблокувала мережу вебресурсів, на яких продавали наноплівки для прикриття номерних знаків авто.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Встановлено, що фігурант створив вісім вебресурсів під доменами різних країн для реалізації так званих наноплівок. На сайтах вказувалося, що наліпки здатні приховати номерні знаки автівок від розпізнавання камерами фотофіксації та мають "убезпечити" від штрафів за порушення Правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що покупців вводили в оману, оскільки заявлених властивостей такі плівки не мали.

Сировину для виготовлення плівок, кліше під номерні знаки різних країн та технічні засоби для друку фігурант замовляв з Росії.

Плівка, що покривала один символ на номерному знаку, коштувала 100 гривень. На таких продажах фігурант встиг заробити понад мільйон гривень.

Зараз правоохоронці встановлюють інших можливих причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо,закон, яким вводиться автоматична фотозйомка і відеофіксація адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, набув чинності ще на початку серпня 2015 року. На його реалізацію знадобилося майже п'ять років.

Запустили систему 1 червня 2020-го року. У Києві та області за першу добу автофіксації швидкості авто виявили 57,9 тис. порушників ПДР.

У Києві система автоматичної фото- і відеофіксації порушень Правил дорожнього руху тепер розпізнає не тільки перевищення швидкості, а й проїзд смугою громадського транспорту.