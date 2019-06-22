Вікіпедія та Конкурс жінок у Науці

Питання недостатнього представництва жінок в науці доволі складне й комплексне. Наразі ми маємо цифри статистики: приблизно третина наукових робіт належить жінкам. Лише у країнах Східної Європи кількість жінок в науковій сфері вища. Проте автори того дослідження зазначають , що це може бути через порівняно низьку заробітною платню науковця в цих країнах, і що чоловіки-науковці виїжджають за кордон працювати.

Фото: EPA/UPG

Такий гендерний дисбаланс має декілька компонентів. Зокрема, ті науковиці-жінки що вже працюють у науці, часто не здобувають визнання, а їхні здобутки приписують колегам-чоловікам. Чи їхні роботи просто рідше згадуються.

Також є проблема вибору професії молодими дівчатами. Часто дівчата не вважають, що для них доступна наукова сфера діяльності так само, як і для їхніх одноліток хлопців. Дослідження показують, що діти, коли їх просять намалювати вченого, у більшості випадків малюють саме чоловіка-вченого, а не жінку. Проте останніми роками є тренд на збільшення таких малюнків жінок-науковиць.

Тому важливим є саме видимість жінок-науковиць як для суспільства загалом, так і для наступного покоління дівчат, які можуть обрати науку сферою діяльності.

Вікіпедія — одне з дуже розповсюджених джерел інформації, вона має четверте місце за відвідуванням сайтів в Україні.

Однак серед біографій людей більшість — статті про чоловіків. Задля збільшення представленості жінок у Вікіпедії вже проходив конкурс "Пані у червоному" (Lady in red) — замінити червоне посилання статті, якої досі нема, про жінку, на синє, тобто створити нову статтю.

Наразі протягом червня в українському розділі Вікіпедії проходить конкурс статей про жінок у STEM. STEM — це популярне слово-акронім, яке описує науку, технології, інженерію та математику (з англійської – science, technology, engineering and mathematics).

Цей конкурс спрямований на збільшення представництва як статей про жінок в науковій галузі, так і за можливості збільшення кількості редакторів-жінок у Вікіпедії.

Вікіпедія — вільна енциклопедія. Одним зі значень "вільна" мається на увазі, що її редагувати може будь-яка людина: писати про різні теми, користуючись джерелами інформації. Але переважна більшість редакторів Вікіпедії — чоловіки. Про це описано власне у Вікіпедії в статті "Гендерна упередженість у Вікіпедії". Причин цього багато, але факт залишається фактом: коли Вікіпедія створювалася і до сьогодні, вона існує переважно як проект, створений чоловіками, і такий, що наповнюється чоловіками. При цьому окрім основних правил Вікіпедії ("Вікіпедія: 5 основ") більшість правил є консенсусом користувачів.

Тут ми доходимо до цікавого питання. А саме про представництво жінок у Вікіпедії і використання так званих фемінітивів, або назв професій жіночим відповідником: замість науковець — науковиця тощо.

Показовий факт: 1 числа почався конкурс статей про жінок у STEM. 2 числа розпочалася дискусія про вживання фемінітивів в україномовній Вікіпедії (з метою: наскільки це варто обмежити).

Так чоловіки-редактори Вікіпедії проти використання слова "науковиця" хоча воно присутнє у словниках і джерелах вже певний час як.

Відсутність використання фемінітивів є однією зі сторін поганого висвітлення жінок у науці. Для прикладу, існують численні наукові поняття, які названі за іменем вчених, зокрема "рівняння Міхаеліса-Ментен" чи "вірус Епштейна-Барр". Ці терміни-епоніми мають в своїй назві прізвище жінки, але люди часто не знають цього й кажуть, наприклад ,"вірус Епштейна-Барра". Якщо ми маємо опис, де написано що "І. Барр — англійський вірусолог" чи "М. Ментен — канадський біохімік та гістохімік" то за відсутності фемінітивів чи імен замість ініціалів (а іноді імена не допомагають, як з випадком Мод Ментен) не виходить визначити, що це саме жінки-науковиці. От і маємо вірус "Епштейна-Барра".

Я сама є редакторкою і адміністраторкою україномовної Вікіпедії (однією з 3 адміністраторок серед 44 користувачів-адміністраторів, тобто в україномовній Вікіпедії менше 10% жінок-адміністраторів). І я є науковицею, працюю в науковій установі. Тому в мені поєднана як наукова діяльність, так і Вікіпедійна. Я б хотіла зменшення сексизму стосовно жінок в науці. Те що він є, це точно. Так відомий приклад трансгендера-вченого Бена Барреса (народжений як Барбара Баррес), що був жінкою і змінив свою стать на чоловічу. Йому казали, що Бен веде дослідження краще, ніж його сестра Барбара, не усвідомлюючи, що це одна й та сама особа. Чи за дослідженням у UK жінки-науковиці, які отримують свої перші лабораторії, отримують нижчі зарплати, мають менше персоналу й доступ до меншого лабораторного простору, ніж це отримують їхні колеги-чоловіки за тих же обставин.

Я розумію, що в мене є велике особисте бажання більшого представництва жінок у Вікіпедії, і особливо науковиць. Але я не певна, що панове-редактори, які вдруге відкривають обговорення з метою знизити вживання фемінітивів у Вікіпедії, розуміють, що причини їхнього такого бажання також можуть нести особисті упередження, зокрема частково мізогінічні. Перефразовуючи мого знайомого інженера, фемінітиви можуть бути або до всіх професій, або до жодної. Якщо вам нормально звучить прибиральниця, а професорка — ні, то це про вас не дуже гарно каже.

Примітки: також вільна в плані того що Вікіпедія розповсюджується на основі Creative commons ліцензування CC-BY-SA, яке дозволяє використовувати і змінювати вміст Вікіпедійних статей і зображень, навіть комерційно, за умови вказання автора.