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На Донеччині через аварію без водопостачання залишилися 5 міст на лінії зіткнення

Водопостачання немає приблизно у 38 000 людей. 

На Донеччині через аварію без водопостачання залишилися 5 міст на лінії зіткнення
Фото: poradu24.com

П'ять міст Донецької області залишилися без водопостачання через пошкодження трубопроводу "Горлівка-Торецьке" діаметром 900 мм.

Прорив трапився ще 4 січня, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію ДСНС.

"Унаслідок цього Торецьк, Залізне, Північне, Південне та частково Щербинівка лишилися без водопостачання, близько 38 000 мешканців. Для забезпечення роботи котельних створено запас води", - повідомили рятувальники.

Усі ці населені пункти, відповідно до затвердженого законодавчо переліку, розташовані на лінії зіткнення. 

Станом на 7 ранку 5 січня бригади КП "Вода Донбасу" продовжували роботи з водопостачання. Причина пошкодження трубопроводу не називається.

Нагадаємо, що у грудні у місті Красногорівка Донецької області близько 7 тисяч осіб залишилися без водопостачання. Аварія сталася на трубопроводі в розподільчому колодязі завглибшки 2 м і завширшки 5 м. 

У жовтні на Донеччині без води опинилися п'ять міст: м. Костянтинівка (частково), м. Дружківка (частково), с. Петрівка, смт Щербинівка (частково) та смт Новгородське Торецької міської ради.

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