На Донеччині заочно судитимуть співробітника "поліції "ДНР"

Фігурант з серпня 2014 по січень 2015 років входив до складу так званої "військової поліції Міністерства оборони ДНР".

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного мешканця м. Сніжне, якого підозрюють в участі у терористичній організації.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний з серпня 2014 по січень 2015 років входив до складу так званої "військової поліції Міністерства оборони ДНР".

"Перебуваючи у званні рядового, маючи посвідчення та особисту зброю, обвинувачуваний працював охоронцем на контрольно-перепускному пункті біля "Харцизького трубного заводу", що знаходиться на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Окрім цього, він здійснював озброєну охорону полонених військовослужбовців ЗСУ, які утримувались представниками НЗФ РФ у елеваторному приміщенні смт. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області", - сказано у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 258-⁠3 КК України - "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.

Зазначається, що оскільки правопорушник переховується від слідства, його судитимуть заочно.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови так званої "народної ради Луганської області", який у 2014 году ініціював проведення незаконного "референдуму" про відділення регіону від України.