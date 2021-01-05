Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
В Японії забитий найповільніший пенальті в історії футболу
В Японії забитий найповільніший пенальті в історії футболу
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині заочно судитимуть співробітника "поліції "ДНР"

Фігурант з серпня 2014 по січень 2015 років входив до складу так званої "військової поліції Міністерства оборони ДНР".

На Донеччині заочно судитимуть співробітника "поліції "ДНР"
Фото: mignews.com.ua

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного мешканця м. Сніжне, якого підозрюють в участі у терористичній організації.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний з серпня 2014 по січень 2015 років входив до складу так званої "військової поліції Міністерства оборони ДНР".

"Перебуваючи у званні рядового, маючи посвідчення та особисту зброю,  обвинувачуваний працював охоронцем на контрольно-перепускному пункті біля "Харцизького трубного заводу", що знаходиться на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Окрім цього, він здійснював озброєну охорону полонених військовослужбовців ЗСУ, які утримувались представниками НЗФ РФ у елеваторному приміщенні смт. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області", - сказано у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 258-⁠3 КК України - "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення. 

Зазначається, що оскільки правопорушник переховується від слідства, його судитимуть заочно.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови так званої "народної ради Луганської області", який у 2014 году ініціював проведення незаконного "референдуму" про відділення регіону від України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також