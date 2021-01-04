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В Україні стартувала інформкампанія для переходу сфери обслуговування на українську мову

Проєкт підтримали лідер гурту "Kozak System" Іван Леньо, актори Ірма Вітовська-Ванца та Юрій Дяк, актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв.

В Україні стартувала інформкампанія для переходу сфери обслуговування на українську мову
Фото: facebook.com/govuamova

В Україні запустили інформаційну кампанію для переходу сфери обслуговування на українську мову з 16 січня 2021 року, у межах якої записали серію відеороликів з видатними людьми.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з захисту державної мови Тарас Кремінь.

Проєкт підтримали лідер гурту "Kozak System" Іван Леньо, актори Ірма Вітовська-Ванца та Юрій Дяк, актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Мовний омбудсман подякував активістам, представникам спільноти "Мова об'єднує" та відомим українцям, які долучилися до проєкту, а також телеканалу "Еспресо" та компанії "Євромедіа" за технічну та інформаційну підтримку.

Крім того, Кремінь запросив інші центральні та місцеві ЗМІ долучитися до цієї кампанії, розмістивши відеоролики як соціальну рекламу. Він також закликав поширювати ці ролики в соцмережах та інтернет-ресурсах.

"Сподіваюсь, що завдяки спільним зусиллям, якомога більша кількість українців, які працюють в сфері обслуговування, будуть обізнані зі своїми обов’язками – надавати споживачеві інформацію про товари і послугу українською мовою. А споживачі, у свою чергу, знатимуть, що у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на вокзалі чи АЗС, за замовчуванням обслуговування має відбуватися державною мовою", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, раніше Кремінь запропонував оголосити 2021 рік роком української мови.

Згідно з опитуваннями, більшість українців вважають, що українська має бути єдиною державною і офіційною мовою, при цьому російська може використовуватися вільно в побуті.

У липні минулого року Верховна Рада не розглянула законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського про продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року. Перед цим під парламентом два дні поспіль мітингували люди, закликаючи не ухвалювати проєкт закону.

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