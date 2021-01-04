"Київводоканал" підвищив тарифи на холодну воду для приватного сектору Києва

З 1 січня 2021 року зросли тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення для споживачів приватного сектору Києва.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Київводоканал".

Нові тарифи затверджено 16 грудня 2020 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 січня 2021 р. встановлено тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів приватного сектору м. Києва у розмірі 25,38 грн (у т. ч. ПДВ 4,23 грн) за 1 кубометр", - сказано в повідомленні.

У структурі тарифу 13,344 грн припадає на водопостачання, 12,036 грн - на водовідведення.

У грудні минулого року тариф на послуги централізованого водопостачання для приватного сектору Києва складав 22,99 грн. З них 13,44 за кубометр води – за постачання, 9,55 – за відведення. Таким чином, зросла тільки вартість водовідведення холодної води.

Тариф на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем наразі лишається незмінним.