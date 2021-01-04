Грудень у Києві був майже на два градуси теплішим за кліматичну норму

На початку січня погода теж б'є температурні рекорди.

Середньомісячна температура грудня у Києві становила мінус 0,5°С, що на 1,8°С вище від кліматичної норми.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Минулий грудень у столиці розпочався справжньою зимою, а завершився теплою осінню", - йдеться у повідомленні.

Перша декада грудня була холоднішою за кліматичну норму на 2,1°С, друга перевищила середні багаторічні показники на 3,0°С, третя виявилася найтеплішою, "що суперечить звичним раніше природним процесам".

Найхолодніше було 7 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,5°С, а найтепліше - 31 грудня, коли максимальна температура піднялася після полудня до +8,4 градусів, установивши таким чином температурний рекорд.

Опадів у Києві за місяць випало 48 мм, що склало 92% кліматичної норми.

2021-й рік у Києві теж почався з температурних рекордів. Так, 1 січня у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури. Мінімальна температура повітря не опустилась нижче +4,4°С, що на 2,1°С вище температури для цього дня 1936 року.

Середньодобова температура склала +5,9°С, що на 1,8°С вище рекордних значень температури 1902 та 2007 років. Максимальна температура піднялась до +8,5°С, перевищивши попереднє рекордне значення 1973 року на 1,1°С.

Нагадаємо, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.