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На Закарпатті стався землетрус

Землетрус такої потужності не відчувається на поверхні.

На Закарпатті стався землетрус
Фото: 24.kz

У Закарпатській області 3 січня зафіксували землетрус магнітудою 1,8 бала.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на ДСНС.

"3 січня о 00:08 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх без негативних наслідків магнітудою близько 1,8 бала", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, поштовхи зафіксували в районі села Барбово Мукачівського району.

Землетрус такої потужності не відчувається на поверхні.

Нагадаємо, торік у січні у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 3 бали. Згідно зі шкалою Ріхтера, під час землетрусу магнітудою 3 бали поштовхи відчуваються в закритих приміщеннях, можуть бути коливання предметів.

У грудні цього року потужні землетруси спостерігалися зразу в декількох європейських країнах. У Хорватії підземні поштовхи відбувалося декілька днів поспіль. А за ніч 3 січня у фінському місті трапилося одразу 10 землетрусів. 

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