За лінією пам’яті. Нащадки бойків і лемків Донбасу
За лінією пам’яті. Нащадки бойків і лемків Донбасу
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
МОЗ заперечило можливість виробництва російської вакцини-кандидата в Харкові
МОЗ заперечило можливість виробництва російської вакцини-кандидата в Харкові
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом доби у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь  зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка. З великокаліберних кулеметів вели вогонь в бік українських позицій поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. А біля Водяного, що на Приазов’ї, - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності угруповання "Північ", неподалік Південного" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, протягом поточної доби, 2 січня, в районах відповідальності українських військових на Донбасі спостерігалася тиша. У перший день нового року окупанти 9 разів порушили тишу на Донбасі. Cтріляли біля Авдіївки, Водяного і Новолуганського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також