Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом доби у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка. З великокаліберних кулеметів вели вогонь в бік українських позицій поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. А біля Водяного, що на Приазов’ї, - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності угруповання "Північ", неподалік Південного" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, протягом поточної доби, 2 січня, в районах відповідальності українських військових на Донбасі спостерігалася тиша. У перший день нового року окупанти 9 разів порушили тишу на Донбасі. Cтріляли біля Авдіївки, Водяного і Новолуганського.