У Хмельницькій області рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
“2 січня о 15:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу однієї з будівель жіночого монастиря Святого Великого Благовiрного Князя Олександра Невського, що в с. Черніївка Полонського району”, – йдеться у повідомленні.
На час прибуття перших рятувальників горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м.
Вогонь швидко поширювався, існувала загроза перекидання вогню на сусідні господарчі та основні будівлі монастирю.
“Завдяки своєчасному залученню необхідних сил та засобів, правильному вибору вирішального напрямку на пожежі вогонь вдалося приборкати, не дозволивши йому розповсюдитись на більшу площу чи перекинутись на інші будівлі”, – йдеться у повідомленні.
Пожежу локалізовано о 15:40 та ліквідовано о 15:52.
Ймовірна причина – порушення правил експлуатації пічного опалення.
Всього для ліквідації пожежі залучили 16 надзвичайників.
Нещасних випадків на пожежі не було.
Нагадаємо, у селі Грицеволя на Львівщині сталася пожежа в дерев'яній церкві критій бляхою.