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На території жіночого монастиря у Хмельницькій області сталася пожежа

Ймовірна причина – порушення правил експлуатації пічного опалення.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

У Хмельницькій області рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

“2 січня о 15:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу однієї з будівель жіночого монастиря Святого Великого Благовiрного Князя Олександра Невського, що в с. Черніївка Полонського району”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

На час прибуття перших рятувальників горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Вогонь швидко поширювався, існувала загроза перекидання вогню на сусідні господарчі та основні будівлі монастирю.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

“Завдяки своєчасному залученню необхідних сил та засобів, правильному вибору вирішального напрямку на пожежі вогонь вдалося приборкати, не дозволивши йому розповсюдитись на більшу площу чи перекинутись на інші будівлі”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Пожежу локалізовано о 15:40 та ліквідовано о 15:52.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Ймовірна причина – порушення правил експлуатації пічного опалення.

Всього для ліквідації пожежі залучили 16 надзвичайників.

Нещасних випадків на пожежі не було.

Нагадаємо, у селі Грицеволя на Львівщині сталася пожежа в дерев'яній церкві критій бляхою.

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