Викрадених у Лівії українця і трьох росіян звільнено, - член Громадської палати РФ

Їх було викрадено кілька тижнів тому.

Троє росіян, а також громадянин України, які кілька тижнів тому були викрадені в Лівії, звільнені і прямують додому.

Про це російському "Интерфаксу" повідомив член Громадської палати Російської Федерації Олександр Малькевич.

"Щойно в бік Росії відправився літак з групою наших людей, звільнених з лівійського полону", - сказав Малькевич у суботу ввечері.

Він зазначив, що загалом звільнено четверо людей: троє росіян і громадянин України. За словами члена ГП РФ, кілька тижнів тому вони були викрадені в Лівії. Обставини інциденту наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, 31 грудня із сирійського табору, в якому містяться родичі бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), були звільнені кілька українських жінок з дітьми.

У жовтні родичі українок, які разом із 35 їхніми дітьми утримуються в Сирії, попросили допомогти їм повернутися на батьківщину.