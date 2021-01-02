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Викрадених у Лівії українця і трьох росіян звільнено, - член Громадської палати РФ

Їх було викрадено кілька тижнів тому.

Викрадених у Лівії українця і трьох росіян звільнено, - член Громадської палати РФ

Троє росіян, а також громадянин України, які кілька тижнів тому були викрадені в Лівії, звільнені і прямують додому.

Про це російському "Интерфаксу" повідомив член Громадської палати Російської Федерації Олександр Малькевич.

"Щойно в бік Росії відправився літак з групою наших людей, звільнених з лівійського полону", - сказав Малькевич у суботу ввечері.

Він зазначив, що загалом звільнено четверо людей: троє росіян і громадянин України. За словами члена ГП РФ, кілька тижнів тому вони були викрадені в Лівії. Обставини інциденту наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, 31 грудня із сирійського табору, в якому містяться родичі бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), були звільнені кілька українських жінок з дітьми

У жовтні родичі українок, які разом із 35 їхніми дітьми утримуються в Сирії, попросили допомогти їм повернутися на батьківщину.

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