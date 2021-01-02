У потязі перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.

Фото: ДСНС

На залізничній станції міста Радивилів у Рівненській області під час руху загорівся електропотяг сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Рівненській області.

“02 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що загорання трапилося у районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива.

Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.

Наразі усі обставини даної події встановлюються.

Фото: ДСНС

Пожежу гасили семеро рятувальників.

Нагадаємо, у Полтавській області під час пожежі у залізничному вагоні загинуло двоє людей.