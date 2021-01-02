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На Прикарпатті заблукала туристка, яка пішла у гори сама

Жінку шукали троє рятувальників.

На Прикарпатті заблукала туристка, яка пішла у гори сама
Фото: ДСНС

У перший день 2021 року в Івано-Франківській області у горах заблукала туристка з Київської області.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

“1 січня о 19:40 на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини номер 9 міста Яремче, поступило повідомлення, що в районі гори Явірник села Микуличин Яремчанської МР загубилася жінка, жителька Київської області, яка відпочивала в складі групи в одному з готелів”, – йдеться у повідомленні.

Туристка самостійно пішла на гору Явірник та втратила. Рятувальники через мобільний зв’язок встановили орієнтовне місце перебування туристки.

Жінку шукали троє рятувальників.

“О 22:05 рятувальниками в районі гори Явірник знайдено заблукалу туристку, та супроводжено до місця тимчасового проживання”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, торік ДСНС розробила сервіс для захисту туристів у горах. Якщо туристи не вийдуть на зв'язок у зазначений час, їх шукатимуть рятувальники.

Сервіс пропонує туристам, які зібралися в гори, заповнити спеціальну анкету на сайті ДСНС, де потрібно вказати дати подорожі, шлях маршруту, список туристичної групи і додаткові маршрути.

У разі, якщо група зареєстрованих туристів не вийде на зв'язок у зазначений час, рятувальники вирушать на їх пошуки.

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