Відтепер українські громади, засновані у 2016 році, матимуть свого душпастиря.

З благословення глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава, єромонах Студійського уставу Василь Захарусь наступні два роки опікуватиметься українцями греко-католиками на Кіпрі.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

"Відтепер українські громади, засновані у 2016 році, матимуть свого душпастиря. Отець Василь розпочинає своє служіння на Кіпрі з 2 січня і при першій нагоді відслужить святкову Службу Божу", - йдеться у повідомленні.

Священник мешкатиме у Нікосії - одному із двох міст острова, де найбільше сконцентрована українська громада. Також багато українців мешкають у Лімасолі.

За словами єромонаха, він планує проводити богослужіння у Нікосії та Лімасолі у храмах, які готові надавати українцям мароніти.

Отець Василь також висловив бажання відвідати українців у Пафосі та на Північному Кіпрі, дізнатися про духовні потреби українців на острові та по можливості надавати всім необхідну душпастирську опіку.