У 2020-му в ДТП загинули 156 дітей, майже 3,7 тис. травмовано

У 2020 році в Україні сталося 3 327 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей.

Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров'я.

"За статистикою у 2020 році 3 327 ДТП були скоєні за участю дітей (156 дітей віком до 18 років загинуло, і 3 681 - травмовано), з них 409 - скоєні з вини дітей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за 11 місяців 2020 року сталося 4 118 ДТП через керування транспортним засобом в нетверезому стані, в результаті чого загинули 97 осіб та 1 425 осіб було травмовано.

Через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 58 ДТП, в результаті яких загинули 14 людей і 32 було травмовано.

В Україні немає офіційної статистики щодо ДТП внаслідок користування водіями мобільними, зазначають у ЦГЗ. Проте саме небажання відірватися від телефону може призвести до смертельної аварії.

"Якщо водій відволікається бодай на 2 секунди для розмови по мобільному або написання повідомлення, навіть при швидкості в 50 км/годину, він проїжджає всліпу 28 метрів шляху, протягом яких можуть статися смертельні аварії", - сказано в повідомленні.