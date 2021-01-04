У Криму невідомі побили дружину та доньку політв'язня Олега Приходька, – Сенцов

У Криму невідомі особи побили дружину і доньку політв'язня Олега Приходька, який до початку окупації очолював міську організацію ВО "Свобода" в Саках.

На жінок напали біля їхнього будинку, повідомив експолітв'язень, режисер Олег Сенцов у Facebook.

"Побили просто біля їхнього будинку за публічну підтримку політв'язня - батька та чоловіка. В самого Олега Приходька у в'язниці майже зник слух, погіршився зір, загострилися хронічні хвороби. Але, попри це, російські прокурори вимагають для нього 11 років ув'язнення. За абсолютно сфабрикованими обвинуваченнями в безглуздій справі", – зазначив він.

Про побиття родини Приходька також повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Нагадаємо, що Олег Приходько був затриманий у жовтні 2019 року після обшуку в його будинку.

У його гаражі нібито виявили тротилову шашку із запалом для ручних гранат у металевій оболонці з-під вогнегасника з елементами ураження у вигляді зварювальних електродів. Приходько стверджує, що все це йому підкинули.

Його підозрюють у підготовці підриву будівлі міської адміністрації міста Саки. За версією звинувачення, Приходько виготовив вибуховий пристрій, щоб підірвати міську адміністрацію Сак, аби вплинути на органи влади, щоб ті прийняли рішення про входження Криму до складу України. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 205 КК РФ (підготовка теракту) і за статтею 223-1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин).

Приходько свою провину заперечує і вважає цю справу політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

У листопаді стан здоров'я українського політв’язня, кримського активіста Олега Приходька критично погіршився.