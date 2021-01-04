Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета

Національна поліція України у грудні 2020 отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Павла Шеремета.

Інформація одержана за допомогою Служби зовнішньої розвідки України, документи та аудіо були зроблені по 2012 рік. Вони становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

"Фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі Інтернет. На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив. На даний момент слідство Нацполіції отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", – повідомили правоохоронці.

Представники поліції просять усіх, кому відома інформація про замовлення убивства Павла Шеремета, звертатися до правоохоронців.

Нагадаємо, що сьогодні "Українська правда" та EUobserver оприлюднили аудіозапис, на якому обговорювали убивство Шеремета та інших опозиціонерів до режиму Олександра Лукашенка.

Запис нібито був зроблений у кабінеті ексголови КДБ Білорусі.

"Ми повинні попрацювати над Шереметом, який є великим головним болем... Ми закладемо (бомбу, – ред.) і так далі, і цього чортового щура рознесе на чортові шматки - ноги в одну сторону, руки - в іншу. Якщо ж все буде як з природних причин, то люди не зрозуміють сигнал... Президент (Лукашенко - ред.) чекає цих операцій", – цитує слова Зайцева EUobserver.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.