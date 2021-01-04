За добу в Києві на ковід захворіли 504 людини, 120 - одужали

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 504 нових випадки коронавірусної хвороби, одужали 120 осіб, 14 людей померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому (192), Дніпровському (84) та Солом’янському (51) районах.

Серед захворілих 288 жінок віком від 18 до 88 років, 183 чоловіка віком від 19 до 87 рокiв, 15 дівчаток від 1 до 16 років та 18 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворів також 31 медик. До лікарень госпіталізовано 44 пацієнти.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 113 523 випадків COVID-19. Подолали коронавірус 40 354 жителі столиці, від ускладнень хвороби померли 1 977 киян.

Як повідомляли, в Україні за минулу добу від ковіду одужало на 535 людей більше, ніж захворіло. Виявлено 4 158 нових випадків коронавірусу, 4 693 людини одужали. Зафіксовано 73 пов’язані з коронавірусом смерті.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Запорізькій області, Києві, Львівській, Миколаївській та Київській областях.