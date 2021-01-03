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У Києві ще 370 хворих на ковід, померла 21 людина

Одужав за минулу добу 181 киянин.

У Києві за минулу добу виявили ще 370 хворих на коронавірус, померла 21 особа.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Захворіли 216 жінок віком від 19 до 82 років, 143 чоловіки віком від 18 до 93 років, 5 дівчаток від 6 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 1 до 12 років.

Серед хворих – 50 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському — 52. Та в Деснянському районі — 46 випадків.

Одужала за минулу добу 181 людина.

Додамо, усього коронавірус забрав життя 1963 киян, недугу подолали 40 234 мешканця Києва. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 – 113 019.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні більше людей одужало від ковіду, аніж захворіло: зафіксовано 4 576 нових випадків ковіду, одужало 6250 осіб.

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