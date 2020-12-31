Степанов розповів, коли Україна отримає першу партію китайської вакцини

Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Компанія має 7 січня оприлюднити результати клінічних досліджень у Бразилії. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%.

Про це під час брифінгу 31 грудня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Завдяки постачанню вакцини від компанії Sinovac Biotech ми отримаємо 1,913 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби. Під час першого постачання в Україну прибуде 700 тис. доз, їх ми отримаємо впродовж 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах (США, Велика Британія, ЄС, Бразилія та ін.)", - цитує міністра "Інтерфакс-Україна".

Степанов повідомив, що переговори з виробником тривали з вересня 2020 року. Договір підписало українське фармпідприємство "Лекхім".

За словами очільника МОЗ, третю фазу клінічних випробувань провели у Бразилії (13,06 тис. добровольців), в Індонезії (1,6 тис. пацієнтів) і Туреччині (1,325 тис.). Ефективність в Індонезії становить 97%, у Туреччині - 91%. За рекомендацією FDA, ефективність вакцин проти COVID-19 має перевищувати 50%.

Міністр запевнив, що всі вакцини, які закуповуються держкоштом, будуть безкоштовними для всіх громадян України.

Окрім цього, глава МОЗ додав, що відомство перебуває на фінальній стадії підписання договорів з іншими компаніями-виробниками вакцин, а також має намір збільшити кількість вакцин, які постачають в Україну в рамках ініціативи COVAX.

Нагадаємо, вчора Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Переговори МОЗ вело з вересня 2020 року. Рішення про закупівлю 50 млн доз вакцини Sinovac Biotech вже ухвалила також Туреччина.