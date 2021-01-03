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За добу в Україні більше людей одужало від ковіду, аніж захворіло

Зафіксовано 4 576 нових випадків ковіду, одужало 6250 осіб

За минулу добу в Україні виявлено ще 4 576 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема у 158 дітей та 172 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

Госпіталізовано – 1 306 осіб, летальних випадків – 123, одужало 6 250 осіб.

За добу здійснено 14 576 тестувань, зокрема методом ПЛР – 12 362 і методом ІФА – 2 214.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 074 093 особи, одужало – 728 865 осіб, 18 854 осіб померло і проведено 5 610 003 ПЛР-тестувань.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 370
  • Вінницька область – 66
  • Волинська область – 93
  • Дніпропетровська область – 404
  • Донецька область – 200
  • Житомирська область – 25
  • Закарпатська область – 78
  • Запорізька область – 301
  • Івано-Франківська область – 99
  • Київська область – 303
  • Кіровоградська область – 22
  • Луганська область – 85
  • Львівська область – 433
  • Миколаївська область – 454
  • Одеська область – 426
  • Полтавська область – 197
  • Рівненська область – 75
  • Сумська область – 147
  • Тернопільська область – 59
  • Харківська область – 68
  • Херсонська область – 115
  • Хмельницька область – 14
  • Черкаська область – 244
  • Чернівецька область – 146
  • Чернігівська область – 152

Нагадаємо, 1 січня в Україні зафіксовано 5 038 нових випадків ковіду. Померла 51 особа, одужало 2606 людей.

Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, перші 700 тис. доз Україна отримає впродовж 30 днів після реєстрації вакцини.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей. Найімовірніше Україна отримає препарати AstraZeneca або Novavax. Остання компанія тільки розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР.

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