МОЗ заперечило можливість виробництва російської вакцини-кандидата в Харкові

Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень. Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності, адже закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Спутнік V" заплановано на грудень 2021 року.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Так він прокоментував інформацію про те, що харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я України та Державного експертного центру МОЗ із заявою про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутнік V".

"Сьогодні вже є вакцини проти COVID-19 дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання. Відповідно до інформації розміщеної на сайті https://www.clinicaltrials.gov, закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини Спутнік V заплановано на грудень 2021 року", - додав заступник міністра.

Документ про заявку реєстрацію російської вакцини в Україні опублікований на сайті партії "Опозиційна платформа - За життя".

Фото: zagittya.com.ua

Фото: zagittya.com.ua

Фото: zagittya.com.ua

Фото: zagittya.com.ua

Фото: zagittya.com.ua

Зауважимо, що кінцевий бенефіціар харківського АТ "Біолік" Віктор Мартін пов’язаний із російським концерном "Фармстандарт". За даними Харківського антикорупційного центру, Мартін має у партнерах російського мільярдера Віктора Харітоніна. Саме Харітонін ще кілька років тому офіційно був власником заводу "Біолік" у Харкові.

До 2018 року майже 50 відсотків компанії “Фарм-Біолік” належало російській “Фармстандарт”, відповідно чверть акцій було у володіннях у Vilkom Services Limited і Stapavelo Enterprises Limited. Саме Харітоніна у ЗМІ називають власником концерну "Фармстандарт".

У 2018 році російську частку викупила кіпрська Vilkom Services Limited. Згідно з документами на офіційному сайті компанії, кінцевим бенефіціаром є Віктор Мартін (Німеччина).

Розробник "Спутнік V" - Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалії РФ. У Росії вона зареєстрована в серпні 2020року. Застосування цієї вакцини вже схвалено в Сербії, Аргентині та Білорусі.

Нагадаємо, 30 грудня Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Переговори МОЗ вело з вересня 2020 року. Рішення про закупівлю 50 млн доз вакцини Sinovac Biotech вже ухвалила також Туреччина.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. А президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

11 грудня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.