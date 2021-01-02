Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова

Жінка була госпіталізована у дуже важкому стані.

Сьогодні, 2 січня від ковіду померла волонтерка та оперна співачка Олександра Тарасова.

Про це у соцмережі Facebook написала волонтерка Лілія Блохіна.

Жінку було госпіталізовано через ускладнення, вона перебувала у дуже важкому стані на кисневій терапії.

“Сум, біль… Друзі, від COVID-19 померла наша волонтер Олександра Тарасова”, – написала Блохіна.

Тарасова до війни на сході України була солісткою Національної опери України. Потім вона почала волонтерити і очолила фонди допомоги українським віськовим "Крила фенікса" і "Повернись живим".

У 2015-2018 роках вона очолювала Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, у Львові від ускладнень коронавірусу помер 53-річний професор Українського католицького університету, відомий український історик, краєзнавець Ігор Скочиляс.