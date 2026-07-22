Рік розвитку української мови як іноземної у Польщі: від програм навчання до державної освітньої політики

Минає рік від моменту публікації програм навчання української мови як іноземної для польських шкіл мого авторства. За цей час стало очевидно, що йдеться не просто про створення нових навчальних програм, а про формування принципово нової моделі розвитку української мови за межами України. Сьогодні саме Польща є країною, яка найбільш послідовно інтегрує українську мову до своєї державної системи освіти.

Фото: Павло Левчук

Польща стала першою державою, яка не обмежилася пілотним проєктом чи окремими регіонами. Українську мову як сучасну іноземну було впроваджено на території всієї країни. Це означає, що в кожній школі, де директор прийме таке рішення, може бути відкрито викладання української мови. Такий підхід суттєво відрізняється від практики багатьох європейських країн, де нові освітні рішення роками проходять стадію експериментів.

Найважливішим досягненням стало запровадження державної матури з української мови як іноземної. Матура — це не лише іспит. Це офіційне підтвердження академічного статусу мови, її престижу та рівноправного місця серед інших сучасних іноземних мов. Відтепер українська мова у Польщі функціонує поруч з англійською, німецькою, французькою чи іспанською як повноцінна мова державного випускного іспиту. Саме тому польський досвід має значення не лише для Польщі, а й для міжнародного розвитку української мови.

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Перший рік реалізації програм мого авторства підтвердив великий інтерес до нового предмета. Програми навчання української мови як іноземної були завантажені зі сторінки видавництва понад 2200 разів. Це означає, що ними активно користуються директори шкіл, учителі, методисти, науковці та органи управління освітою. Така кількість завантажень свідчить про реальний вплив програм на розвиток української мови не лише в Польщі, а й у міжнародному освітньому просторі.

Результати вже видно і в практичному вимірі. Від вересня 2026 року ще п'ять польських шкіл планують розпочати викладання української мови як іноземної. Це означає, що мережа закладів освіти продовжує розширюватися, а попит на предмет зростає.

Офіційні дані Міністерства національної освіти Польщі підтверджують масштаб змін. Станом на 21 червня 2026 року у польській системі освіти навчалося 258 448 дітей та молоді — громадян України.

Українську мову як сучасну іноземну вже викладають у 31 закладі освіти, котрі функціонують у польській системі освіти — дитячих садках, початкових школах, ліцеях та інших освітніх установах. Загалом її вивчають 3540 учнів, серед яких 1405 дітей, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни, та 2135 інших громадян України.

Окремою історичною подією стала перша державна матура з української мови як іноземної. Первинно на іспит зареєструвалися 556 абітурієнтів, однак безпосередньо до складання приступила 471 особа. За офіційними результатами 98% учасників успішно склали іспит, що є надзвичайно високим показником для першого року функціонування нового предмета. Решта зареєстрованих абітурієнтів або будуть складати іспит у додатковій сесії, або обрали російську мову. Ці результати свідчать про високий рівень підготовки учнів, ефективність створених навчальних програм та реальний суспільний запит на вивчення української мови в Польщі.

Ще до оголошення результатів Міністерство національної освіти Польщі повідомляло, що для проведення державної матури вже було підготовлено 20 сертифікованих екзаменаторів, а українська мова офіційно увійшла до переліку сучасних іноземних мов державного іспиту.

Ці цифри демонструють, що українська мова перестала бути лише мовою міграції чи мовою етнічної меншини. Вона стала складовою польської державної освітньої політики та частиною європейського освітнього простору.

Важливу роль у становленні нового напряму відіграли також три Міжнародні конференції «Українська мова як іноземна у Польщі», які об'єднали науковців, учителів, директорів шкіл, представників органів влади та дипломатичного корпусу. Саме вони показали освітньому середовищу Польщі, що українська мова вже стала повноцінною частиною польської системи освіти.

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Подальший розвиток цього напряму потребує системних рішень. Насамперед необхідно:

підготувати репетиторіум для підготовки до матури з української мови як іноземної;

створити сучасні підручники, розроблені відповідно до чинних програм;

започаткувати у польських університетах післядипломну освіту за спеціальністю «Українська мова як іноземна» для підготовки вчителів з України, котрі повинні стати частиною польської освітньої системи.

Без цих елементів забезпечити подальше розширення викладання української мови буде складно.

На жаль, цей безпрецедентний процес поки що практично не знаходить належного відгуку з боку Міністерства освіти і науки України та Українського інституту. Саме в Польщі сьогодні формується найуспішніша модель інституційного розвитку української мови за межами України, однак вона потребує значно більшої уваги, міжнародної промоції та підтримки з боку української держави.

Перший рік реалізації програм довів, що українська мова може успішно функціонувати як сучасна іноземна мова у європейській освіті. Польська наукова та освітня еліта вже створила комплексну систему — від навчальних програм і державної матури до міжнародних конференцій та розширення мережі шкіл. Це не лише успіх польської освітньої політики. Це один із найважливіших кроків у міжнародному утвердженні української мови у XXI столітті.