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В Індії держексперти рекомендують дві COVID-вакцини, зокрема AstraZeneca

Остаточне рішення оголосять сьогодні, 3 січня.

В Індії держексперти рекомендують дві COVID-вакцини, зокрема AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Експерти індійського регулятора з обігу ліків рекомендують схвалити дві вакцини від коронавірусу: виробництва компанії AstraZeneca/Oxford і місцевого виробника COVAXIN.

Про це пише reuters.com.

Сьогодні, 3 січня голова Центральної організації з контролю за стандартами ліків оголосить фінальне рішення. Однак це має бути просто формальністю, оскільки вакцина потрібна терміново.

Схвалення вакцин має розпочати масштабну кампанію зі щеплення у країні.

Зазначимо, COVAXIN розробила місцева компанія Bharat Biotech та урядова Індійська рада з медичних досліджень. Про результати її клінічних випробувань наразі відомо мало.

Схвалення вакцини AstraZeneca/Oxford було “зумовлено великою кількістю нормативних умов”.

Раніше Міністр інформації та телерадіомовлення Пракаш Джавадекар повідомив журналістам, що схвалення очікують ще дві вакцини: ZyCoV-D від Zydus Cadila і російський Sputnik V, які проходять випробування в Індії.

Додамо, Індія на другому місці після США за кількістю випадків ковіду у світі. На коронавірусну недугу у країні захворіла 10 324 631 особа, померло 149 471 людей.

Нагадаємо, торік у грудні Велика Британія першою у світі затвердила антикоронавірусну вакцину британсько-шведської компанії AstraZeneca - спільну розробку з Оксфордським університетом.

У червні AstraZeneca пообіцяла Європі 400 млн доз потенційної вакцини від COVID-19. Компанія запевнила - її вакцина повинна бути ефективною проти нового варіанту ковіду.

Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, і котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини. Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

У вересні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про ведення перемовин Україною з компанією AstraZeneca щодо майбутньої закупівлі вакцин. Також переговори йдуть з іншими компаніями-лідерами, які перебувають на третій стадії випробувань.

Препарат AstraZeneca Україна може отримати безкоштовно у межах COVAX. 

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