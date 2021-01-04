У Чехії протестувальники принесли труну до будинку прем'єра

У Чехії в неділю 3 січня відбувся протест проти коронавірусних обмежень. Мітингувальники принесли труну до будинку прем'єр-міністра Андрея Бабіша.
Про це повідомляє радіо "Прага".
Також біля будинку глави уряду протестувальники поставили унітаз і запалили свічки.
До труни прикріпили табличку з написом "Рокитніце в Орлицьких горах" – мовилося про відомий чеський курорт, який закрили через карантинні обмеження.
Бабіш під час протесту був не вдома. Він саме зустрічався з президентом країни Мілошем Земаном.
Поліція не втручалася у проведення акції.
Нагадаємо, 21 жовтня уряд Чехії повернув жорсткі карантинні обмеження й обов'язковий масковий режим.
18 жовтня у столиці Чехії відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус.