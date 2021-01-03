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Велика Британія може посилити карантин

У найближчі тижні в деяких частинах країни можуть знадобитися більш жорсткі заходи, зокрема, не виключають закриття шкіл.

Велика Британія може посилити карантин
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час онлайн прес-конференції щодо Covid-19, Лондон, 24 травня 2020.
Фото: EPA/UPG

Велика Британія може посилити карантин, оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус продовжує погіршуватися.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, передає BBC.

Він також зазначив, що після канікул частина шкіл, напевно, не відкриється. У той же час міністри відмовилися поширити обмеження на всю країну.

В інших частинах Сполученого Королівства - Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії - правила встановлює місцева влада.

Лідер Шотландії Нікола Стерджен оголосила екстрене засідання свого кабінету в понеділок і попросила парламент раніше повернутися з канікул, щоб вона могла звернутися до нього з терміновою заявою.

Представники влади в неділю звернулися до населення з черговим закликом не виходити з дому і уникати будь-якого спілкування без зайвої необхідності. В цілому в Великобританії п'ятий день щодня СOVID-19 діагностують у більш ніж 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, Великобританія стала першою країною у світі, яка дозволила використання вакцин від ковіду Pfizer/BioNTech і AstraZeneca.

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