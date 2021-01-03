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В Ірані повісили трьох людей за звинуваченнями у терактах та вбивстві

Іран вважається одним із країн-лідерів зі застосування смертної кари.

В Ірані повісили трьох людей за звинуваченнями у терактах та вбивстві
Фото: tsn.ua

В Ірані повісили двох людей за звинуваченням у “терористичних актах” і ще одну – з вбивство і збройне пограбування.

Про це пише “Радіо Свобода”.

Двох чоловіків ідентифікували як Хассана Дехварі та Еліаса Каландарзехі. Їх заарештували в квітні 2014 року, у них нібито знайшли “велику кількість вибухових речовин і зброю".

Дехварі і Каландарзехі звинуватили у викраденнях, організації вибухів, вбивстві співробітників безпекових служб і цивільних, а також у співпраці із суннітським екстремістським угрупованням “Джейш аль-Адль”, повідомляють іранські медіа.

Правозахисники заявили, що двох страчених катували в ув’язненні.

За повідомленнями, “Джейш аль-Адль” здійснила кілька вибухів та викрадень в Ірані протягом останніх років. Наприклад, у лютому 2019 році 27 членів Корпусу вартових ісламської революції Ірану загинули через підрив смертника в Сістані-Белуджистані.

Третього страченого звати Омід Махмудзехі. Його звинуватили в пограбуванні із застосуванням зброї та вбивстві цивільних.

Додамо, Іран вважається одним із країн-лідерів зі застосування смертної кари. За даними організації Amnesty International, іранська влада стратила щонайменше 251 людину у 2019 році.

Нагадаємо, Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про "Про ратифікацію Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права”, спрямований на скасування смертної кари.

У Японії за вбивство дев'яти людей до смертної кари засудили Такахіро Сіраісі. Він знаходив жертв у соцмережах - за публікаціями на суїцидальну тематику.

Уряд США на федеральному рівні розширив список дозволених способів страти засуджених до смертної кари. Поправкою до постанови про виконання покарання щодо засуджених на федеральному рівні злочинців-смертників, крім ін'єкції з отрутою, дозволені такі способи, як електричний стілець, застосування отруйного газу або розстріл.

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